В Совфеде заявили о скором оснащении ВС России новейшим гиперзвуковым оружием
«У нас большой задел по современному неядерному оружию, в частности, по высокоточному. Также напомню, что скоро в войска будут поступать единицы новейшего гиперзвукового оружия. Таким образом, стратегическое сдерживание будет обеспечено даже неядерной частью нашего арсенала», — приводит его слова РИА Новости.
Бондарев подчеркнул, что Россия соблюдает договор СНВ-3 и обновляет свой ядерный арсенал «согласно реалиям сегодняшнего дня», пополняя его в рамках установленной договором квоты.
Также сенатор напомнил, что ограничения наложены на количество, но не на качество вооружений.
«И российские ядерные боеголовки по техническим характеристикам превосходят зарубежные аналоги», — отметил он.
Ранее заместитель министра обороны России Юрий Борисов заявил, что основным приоритетом российской госпрограммы вооружений станет ядерное сдерживание.