В Совфеде заявили о скором оснащении ВС России новейшим гиперзвуковым оружием

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Новейшее гиперзвуковое оружие скоро начнёт поступать на вооружение российской армии, заявил глава комитета Совета Федерации по обороне Виктор Бондарев.

«У нас большой задел по современному неядерному оружию, в частности, по высокоточному. Также напомню, что скоро в войска будут поступать единицы новейшего гиперзвукового оружия. Таким образом, стратегическое сдерживание будет обеспечено даже неядерной частью нашего арсенала», — приводит его слова РИА Новости.

Бондарев подчеркнул, что Россия соблюдает договор СНВ-3 и обновляет свой ядерный арсенал «согласно реалиям сегодняшнего дня», пополняя его в рамках установленной договором квоты.

Также сенатор напомнил, что ограничения наложены на количество, но не на качество вооружений.

«И российские ядерные боеголовки по техническим характеристикам превосходят зарубежные аналоги», — отметил он.

Ранее заместитель министра обороны России Юрий Борисов заявил, что основным приоритетом российской госпрограммы вооружений станет ядерное сдерживание.

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