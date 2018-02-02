В Совфеде заявили о скором оснащении ВС России новейшим гиперзвуковым оружием

Новейшее гиперзвуковое оружие скоро начнёт поступать на вооружение российской армии, заявил глава комитета Совета Федерации по обороне Виктор Бондарев.

«У нас большой задел по современному неядерному оружию, в частности, по высокоточному. Также напомню, что скоро в войска будут поступать единицы новейшего гиперзвукового оружия. Таким образом, стратегическое сдерживание будет обеспечено даже неядерной частью нашего арсенала», — приводит его слова РИА Новости.

Бондарев подчеркнул, что Россия соблюдает договор СНВ-3 и обновляет свой ядерный арсенал «согласно реалиям сегодняшнего дня», пополняя его в рамках установленной договором квоты.

Также сенатор напомнил, что ограничения наложены на количество, но не на качество вооружений.

«И российские ядерные боеголовки по техническим характеристикам превосходят зарубежные аналоги», — отметил он.

Ранее заместитель министра обороны России Юрий Борисов заявил, что основным приоритетом российской госпрограммы вооружений станет ядерное сдерживание.