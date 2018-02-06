В Пермской области уволена главврач больницы после выявленных нарушений

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Главврач Кочёвской районной больницы Нина Гончарик уволена по итогам проверки, сообщает URA.RU.

Соответствующее решение приняло Министерство здравоохранения Пермского края.

«Была проведена внутренняя проверка по факту выявленных нарушений в больнице. По результатам проверки главный врач освобождён от занимаемого поста в связи с невыполнением обязанностей», — заявили в ведомстве.

Как отмечается, проверка была организована после обращения уполномоченного по правам человека в Пермском крае Павла Микова, который во время посещения больницы обнаружил в туалете общего пользования вместо туалетной бумаги пачку медицинских документов, содержащих персональные данные пациентов.

Ранее портал «Юга.ру» сообщал, что в Минздраве Краснодарского края прокомментировали информацию о гибели пациентки.

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