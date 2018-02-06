В Пермской области уволена главврач больницы после выявленных нарушений

Главврач Кочёвской районной больницы Нина Гончарик уволена по итогам проверки, сообщает URA.RU.

Соответствующее решение приняло Министерство здравоохранения Пермского края.

«Была проведена внутренняя проверка по факту выявленных нарушений в больнице. По результатам проверки главный врач освобождён от занимаемого поста в связи с невыполнением обязанностей», — заявили в ведомстве.

Как отмечается, проверка была организована после обращения уполномоченного по правам человека в Пермском крае Павла Микова, который во время посещения больницы обнаружил в туалете общего пользования вместо туалетной бумаги пачку медицинских документов, содержащих персональные данные пациентов.

Ранее портал «Юга.ру» сообщал, что в Минздраве Краснодарского края прокомментировали информацию о гибели пациентки.