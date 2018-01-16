В Минздраве Краснодарского края прокомментировали информацию о гибели пациентки

В Министерстве здравоохранения Краснодарского края прокомментировали информацию о гибели пациентки Краснодарской больницы скорой медицинской помощи, передаёт «Юга.ру».

«В настоящее время окончательного решения не принято. Также не завершено производство комплексной медицинской экспертизы по установлению причинно-следственной связи между действиями врачей и смертью потерпевшей», — отметили в пресс-службе министерства.

Там добавили, что следственным органам даны пояснения и приведены доводы о непричастности сотрудников больницы к инциденту.

В ведомстве подчеркнули, что персонал и руководство больницы полностью сотрудничают со следствием для выяснения обстоятельств и причин произошедшего.

10 февраля 2017 года женщина поступила в Краснодарскую клиническую больницу скорой медицинской помощи, где ей сделали операцию. Выписка состоялась 2 марта, после чего пациентка уехала в Хабаровский край. 17 мая она скончалась в одной из местных больниц.

Ранее URA.RU сообщало, что в Краснокамске вынесли приговор матери, ребёнок которой умер от ВИЧ из-за отсутствия лечения.