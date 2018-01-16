В Краснодаре завели уголовное дело после гибели пациентки из-за забытой врачами салфетки
10 февраля 2017 года женщина поступила в Краснодарскую клиническую больницу скорой медицинской помощи, где ей сделали операцию. Выписка состоялась 2 марта, после чего пациентка уехала в Хабаровский край. 17 мая она скончалась в одной из местных больниц.
В результате патолого-анатомического исследования выяснилось, что причина смерти — оставление марлевой салфетки в верхних отделах желудочно-кишечного тракта при проведении операции.
Назначена комиссионная судебно-медицинская экспертиза. Ведётся следствие. Уголовное дело возбудили по статье «Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей».
Ранее URA.RU сообщало, что в Краснокамске вынесли приговор матери, ребёнок которой скончался от ВИЧ из-за отсутствия лечения.