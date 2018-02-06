Суд арестовал имущество бывшего замглавы ФСИН Коршунова
Басманный суд Москвы арестовал имущество экс-заместителя директора ФСИН России Олега Коршунова, которого обвиняют в хищении в особо крупном размере.
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на его адвоката Александра Линникова.
«Басманный суд постановил наложить арест на имущество Коршунова, а также на имущество, принадлежащее близким родственникам и знакомым моего подзащитного», — сказал адвокат.
Ранее СК возбудил ещё два дела в отношении замглавы ФСИН по делу о хищении.
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