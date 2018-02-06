В российском посольстве в США впервые прошла церемония принесения присяги гражданами России

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В российском посольстве в Соединённых Штатах впервые прошла церемония принесения присяги гражданами России. Об этом сообщается в Twitter российской дипмиссии.

Отмечается, что на торжественной церемонии присутствовали советник-посланник российской дипмиссии в США Денис Гончар и сотрудники консульского отдела посольства.

В ноябре 2015 года сообщалось, что президент России Владимир Путин подписал указ о порядке принесения присяги гражданина Российской Федерации. 

Летом 2017 года «Газета.Ru» писала, что участники профильной рабочей группы Госдумы выбрали текст присяги для вступления в российское гражданство.

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