Суд вынес приговор фигурантам дела о ДТП с участием автобуса с детьми в ХМАО
«Саитханова Раиля (водитель грузовика. — RT) признать виновным в нарушении правил дорожного движения, повлёкшем по неосторожности гибель двух и более лиц, и назначить шесть лет и девять месяцев отбывать наказание в колонии общего режима», — заявила судья Людмила Блашкова.
Суд также вынес приговор водителю автобуса, перевозившего участников соревнований по акробатике, Марату Зайнуллину и представителю компании-перевозчика Александру Сидоруку.
«Признать виновными Зайнуллина Марата и Сидорука Александра в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, и назначить Сидоруку один год и три месяца лишения свободы, Зайнуллину — один год и пять месяцев лишения свободы… в колонии общего режима», — добавила судья.
Директору спортивной школы «Сибиряк» Ирине Тарасовой назначены исправительные работы на срок 11 месяцев, её освободили из-под стражи в зале суда.
Ранее сообщалось, что фигуранты дела признаны виновными.
4 декабря 2017 года на трассе Тюмень — Ханты-Мансийск произошло столкновение автобуса, грузовика и двух легковых автомобилей.
В автобусе находилась детская акробатическая команда. В результате аварии погибли 12 человек, среди них десять детей.