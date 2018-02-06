Суд вынес приговор фигурантам дела о ДТП с участием автобуса с детьми в ХМАО

Ханты-Мансийский районный суд вынес приговор четырём фигурантам дела о ДТП с участием автобуса с членами детской спортивной команды и грузовика в ХМАО-Югре. Об этом сообщает РИА Новости.

«Саитханова Раиля (водитель грузовика. — RT) признать виновным в нарушении правил дорожного движения, повлёкшем по неосторожности гибель двух и более лиц, и назначить шесть лет и девять месяцев отбывать наказание в колонии общего режима», — заявила судья Людмила Блашкова.

Суд также вынес приговор водителю автобуса, перевозившего участников соревнований по акробатике, Марату Зайнуллину и представителю компании-перевозчика Александру Сидоруку.

«Признать виновными Зайнуллина Марата и Сидорука Александра в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, и назначить Сидоруку один год и три месяца лишения свободы, Зайнуллину — один год и пять месяцев лишения свободы… в колонии общего режима», — добавила судья.

Директору спортивной школы «Сибиряк» Ирине Тарасовой назначены исправительные работы на срок 11 месяцев, её освободили из-под стражи в зале суда.

Ранее сообщалось, что фигуранты дела признаны виновными.

4 декабря 2017 года на трассе Тюмень — Ханты-Мансийск произошло столкновение автобуса, грузовика и двух легковых автомобилей.

В автобусе находилась детская акробатическая команда. В результате аварии погибли 12 человек, среди них десять детей.