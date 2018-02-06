Фигуранты дела о крупной аварии с участием автобуса с детьми в ХМАО признаны виновными

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Суд признал виновными четырёх фигурантов дела о крупном ДТП с участием автобуса с детской спортивной командой и грузовика в Ханты-Мансийском автономном округе — Югре. Об этом сообщает Интерфакс.

Отмечается, что виновными признаны непосредственные участники ДТП — водитель автобуса, перевозившего участников соревнований по акробатике, Марат Зайнуллин и водитель грузовика Раиль Саитханов.

«Саитханов виновен, суд находит его вину доказанной. Он, отвлёкшись, выехал на встречную полосу», — заявила судья Людмила Блашкова.

Также виновными признаны бывший директор спортивной школы «Сибиряк» Ирина Тарасова, которая, по словам судьи, «виновна в халатности», и представитель компании-перевозчика Александр Сидорук.

«Зайнуллин и Сидорук действовали как группа лиц по предварительному сговору», — добавила Блашкова.

Ханты-Мансийский районный суд продолжит зачитывать приговор во вторник, 6 февраля.

4 декабря 2017 года на трассе Тюмень — Ханты-Мансийск произошло столкновение автобуса, грузовика и двух легковых автомобилей.

В автобусе находилась детская акробатическая команда. В результате аварии погибли 12 человек, среди них десять детей. 

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