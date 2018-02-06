Фигуранты дела о крупной аварии с участием автобуса с детьми в ХМАО признаны виновными
Отмечается, что виновными признаны непосредственные участники ДТП — водитель автобуса, перевозившего участников соревнований по акробатике, Марат Зайнуллин и водитель грузовика Раиль Саитханов.
«Саитханов виновен, суд находит его вину доказанной. Он, отвлёкшись, выехал на встречную полосу», — заявила судья Людмила Блашкова.
Также виновными признаны бывший директор спортивной школы «Сибиряк» Ирина Тарасова, которая, по словам судьи, «виновна в халатности», и представитель компании-перевозчика Александр Сидорук.
«Зайнуллин и Сидорук действовали как группа лиц по предварительному сговору», — добавила Блашкова.
Ханты-Мансийский районный суд продолжит зачитывать приговор во вторник, 6 февраля.
4 декабря 2017 года на трассе Тюмень — Ханты-Мансийск произошло столкновение автобуса, грузовика и двух легковых автомобилей.
В автобусе находилась детская акробатическая команда. В результате аварии погибли 12 человек, среди них десять детей.