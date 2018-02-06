ОНФ просит кабмин сделать все социально значимые сайты доступными для инвалидов по зрению

Активисты Общероссийского народного фронта (ОНФ) провели мониторинг доступности для инвалидов по зрению сайтов органов исполнительной власти, а также ведомств, ответственных за здравоохранение, образование, социальную защиту, культуру и других, наиболее востребованных гражданами. Оказалось, что многие ведомства либо не создали для людей с плохим зрением возможность доступа к информации, либо подошли к этому вопросу формально.

Как сообщили RT в ОНФ, данные мониторинга будут направлены в правительство с просьбой сделать все социально значимые сайты доступными для инвалидов по зрению.

Всего было проверено 765 официальных сайтов во всех 85 регионах России.

Были выявлены случаи, когда версия для слабовидящих создана, но не работает. Например, кнопка перехода на этот формат не функционирует, её трудно найти, она расположена в самой нижней части сайта, на неконтрастном фоне или не подписана.

«Так, официальный портал органов власти Волгоградской области оборудован кнопкой, обозначающей, что есть версия для граждан с ослабленным зрением, однако она не работает. На официальных порталах правительства Республики Дагестан, органов власти Воронежской области, Республики Карелия, правительств Республики Крым, Республики Хакасия версию для слабовидящих найти не удалось», — отмечают в ОНФ.

Как показал мониторинг, лишь сайты медико-социальной экспертизы в субъектах России оказались доступными для граждан с плохим зрением.

В организации напомнили, что с 1 января 2016 года вступил в силу федеральный закон, который обязывает государственные учреждения создавать версию интернет-ресурса для слабовидящих наряду с основной. За нарушение этого требования предусмотрен административный штраф от 3 до 5 тыс. рублей.