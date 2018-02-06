На Камчатке грабители под видом сантехников вынесли из офиса сейф с 10 млн рублей

В Петропавловске-Камчатском суд вынес обвинительный приговор в отношении троих жителей Камчатского края после того, как злоумышленники под видом сантехников проникли в офис предпринимателя и вынесли 90-килограммовый сейф с 10 миллионами рублей.

«В суде установлено, что в октябре 2016 года под видом сантехников двое из участников указанной группы проникли в офис предпринимателя, расположенный в Петропавловске на улице Топоркова. Там грабители связали 34-летнюю женщину — бухгалтера, не причинив ей вреда, и вынесли из офиса 90-килограммовый сейф с 10 миллионами рублей», — говорится в сообщении региональной прокуратуры.

Отмечается, что с помощью третьего участника группы «они перекинули сейф через забор, погрузили его в автомобиль, принадлежащий одному из них, и скрылись». При этом вся операция заняла менее 20 минут, подчеркнули в ведомстве.

«В зависимости от роли каждого из участников преступной группы и имеющихся у них судимостей приговором суда двум назначены наказания в виде 6 (организатору) и 4 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима, третьему — 7 лет в колонии особого режима», — отметили там.

Ранее СК возбудил уголовное дело после того, как злоумышленники в масках ограбили ювелирный магазин в Санкт-Петербурге и скрылись с места происшествия на автомобиле, отстреливаясь от сотрудников полиции.