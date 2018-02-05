Подозреваемый в ограблении ювелирного салона в Петербурге арестован на два месяца
Соответствующее решение принял Октябрьский районный суд.
По версии следствия, 31 января подозреваемый и двое его сообщников зашли в салон и, угрожая сотрудникам огнестрельным оружием, открыто похитили украшения на сумму, многократно превышающую 1 млн рублей.
Затем они попытались скрыться от сотрудников правоохранительных органов на автомобиле и открыли стрельбу, в результате которой один силовик получил ранение.
Под стражу отправлен и другой фигурант дела — Мутай Абдулвагабов.
В ноябре 2017 года Inforeactor сообщало, что в одном из московских банков кассир прогнал вооружённого грабителя.