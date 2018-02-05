Дело против обвиняемых в причастности к гибели детей на Сямозере передали в суд

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Уголовное дело против шести обвиняемых в причастности к гибели детей на Сямозере передали в Пряжинский районный суд Республики Карелия, пишет газета «Известия» со ссылкой на данные Генпрокуратуры России.

Отмечается, что фигуранты обвиняются в преступлениях, предусмотренных статьями «Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности», «Оставление в опасности», «Халатность».

18 июня 2016 года трое работников лагеря «Сямозеро» вывели 47 воспитанников в водный поход на рафте и двух каноэ.

Во время шторма оба каноэ перевернулись, погибли 14 детей.

Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО возбудили уголовное дело против воспитателя детсада.

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