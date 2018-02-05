На Урале возбудили дело против родителя из-за подделки документов при записи ребёнка в первый класс

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В Екатеринбурге завели уголовное дело по итогам записи детей в первый класс, сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу Свердловской областной прокуратуры.

Под подозрение попал родитель, который записал своего ребёнка в гимназию №70 с углублённым изучением английского языка.

«1 февраля 2018 года законный представитель ребёнка с целью зачисления своего сына в первый класс предоставил свидетельство о регистрации последнего в жилом помещении на территории района сроком на два года», — заявила старший помощник прокурора региона Марина Канатова.

По информации центра муниципальных услуг, по адресу, который фигурирует в документе, сведения о регистрации данного ребёнка отсутствуют. Как рассказал собственник жилого помещения, ни законный представитель, ни ребёнок в квартире ранее никогда не проживали и не были зарегистрированы.

По материалам проверки полиция завела уголовное дело в отношении родителя по статье о подделке документов.

Ранее телеканал «360» передавал, что по факту невыполнения работ при строительстве детсада в Подмосковье возбуждено дело.

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