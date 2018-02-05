Путин ратифицировал соглашение о вхождении подразделений ВС Южной Осетии в состав российской армии

Президент России Владимир Путин ратифицировал соглашение с Южной Осетией о порядке вхождения отдельных подразделений вооружённых сил республики в состав ВС России.

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30 января комитет Совета Федерации по обороне и безопасности поддержал соглашение между Россией и Южной Осетией о порядке вхождения отдельных подразделений вооружённых сил республики в ВС России.

В декабре российский президент Владимир Путин внёс на утверждение в Государственную думу соглашение между Россией и Южной Осетией.