Комитет Совфеда одобрил вхождение подразделений ВС Южной Осетии в состав российской армии

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Комитет Совета Федерации по обороне и безопасности поддержал соглашение между Россией и Южной Осетией о порядке вхождения отдельных подразделений вооружённых сил республики в ВС России.

Об этом сообщает РИА Новости.

Комитет также рекомендовал Совфеду ратифицировать документ.

Соглашение будет рассмотрено на заседании 31 января.

В декабре российский президент Владимир Путин внёс на утверждение в Государственную думу соглашение между Россией и Южной Осетией о порядке вхождения отдельных подразделений вооружённых сил республики в состав российской армии.

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