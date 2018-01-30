Комитет Совфеда одобрил вхождение подразделений ВС Южной Осетии в состав российской армии

Комитет Совета Федерации по обороне и безопасности поддержал соглашение между Россией и Южной Осетией о порядке вхождения отдельных подразделений вооружённых сил республики в ВС России.