Комитет Совфеда одобрил вхождение подразделений ВС Южной Осетии в состав российской армии
Комитет Совета Федерации по обороне и безопасности поддержал соглашение между Россией и Южной Осетией о порядке вхождения отдельных подразделений вооружённых сил республики в ВС России.
Об этом сообщает РИА Новости.
Комитет также рекомендовал Совфеду ратифицировать документ.
Соглашение будет рассмотрено на заседании 31 января.
В декабре российский президент Владимир Путин внёс на утверждение в Государственную думу соглашение между Россией и Южной Осетией о порядке вхождения отдельных подразделений вооружённых сил республики в состав российской армии.
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