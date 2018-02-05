Андрей Рожков из «Уральских пельменей» призвал идти на выборы

Актёр, сценарист, телеведущий, капитан команды «Уральские пельмени» Андрей Рожков в беседе с ФАН призвал идти на президентские выборы.

«На выборы надо идти обязательно», — сказал Рожков.

По его словам, это не только гражданский долг, но и гражданское право, которое каждый человек обязательно должен реализовать.

Ранее доцент Финансового университета при правительстве России, политолог Оксана Гончаренко в беседе с изданием «ПолитЭксперт» не исключила высокой явки на президентских выборах.