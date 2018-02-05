ФАС не прогнозирует роста цен на бензин в России

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) по итогам совещания с представителями крупнейших нефтяных компаний России пришла к выводу, что роста цен на бензин и дизельное топливо не прогнозируется.

Об этом заявил заместитель главы ФАС Анатолий Голомолзин, передаёт РИА Новости.

«Общее понимание ситуации — в том, что она стабильная, условий для необоснованного роста цен не существует. Делать такие выводы можем на основании того, что сформировалась открытая прозрачная инфраструктура рынка нефтепродуктов, в частности, сформировались биржевые индикаторы», — сказал он.

По его словам, в настоящее время ситуация «такова, что не прогнозируется рост цен на бензин и на дизельное топливо в России».

Ранее российский лидер Владимир Путин отметил, что в нынешней ситуации есть возможность снизить цены на бензин в России.