ФАС не прогнозирует роста цен на бензин в России
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Об этом заявил заместитель главы ФАС Анатолий Голомолзин, передаёт РИА Новости.
«Общее понимание ситуации — в том, что она стабильная, условий для необоснованного роста цен не существует. Делать такие выводы можем на основании того, что сформировалась открытая прозрачная инфраструктура рынка нефтепродуктов, в частности, сформировались биржевые индикаторы», — сказал он.
По его словам, в настоящее время ситуация «такова, что не прогнозируется рост цен на бензин и на дизельное топливо в России».
Ранее российский лидер Владимир Путин отметил, что в нынешней ситуации есть возможность снизить цены на бензин в России.