Путин рассказал о возможности снижения цен на бензин

Президент России Владимир Путин заявил, что в нынешней ситуации есть возможность снизить цены на бензин.

Об этом сообщает ТАСС.

«Конечно, хотелось бы, чтобы прибило цену в сегодняшней ситуации, и вроде бы для этого есть возможность. В некоторых регионах это обоснованно, потому что доставка сложная, инфраструктура не развитая. Но всегда за этим должна смотреть ФАС, я поговорю на этот счёт с главой ведомства», — сказал он.

Глава государства также отметил, что установившиеся в настоящий момент цены связаны со стоимостью нефти. При этом данный показатель не является основным.

«Цена на первичный продукт держится достаточно высокой сейчас — под $70 за баррель. Но главным образом не в этом дело, а в акцизах. Правительство повышает акцизы, доходы от которых должны идти и идут на ремонт и строительство дорог», — добавил Путин.

Данное заявление он сделал во время общения с рабочими завода «Ростсельмаш».

Ранее стало известно, что в России с 1 января ставки акциза на бензин пятого класса и дизельное топливо повышены на 50 копеек за литр.

Ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в беседе с НСН рассказал о причинах подорожания бензина в России.