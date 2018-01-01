В России с 1 января повысили акцизы на бензин

В России с 1 января ставки акциза на бензин пятого класса и дизельное топливо повышены на 50 копеек за литр.

Как сообщает РИА Новости, акциз на бензин пятого класса с 1 января вырос с 10 130 руб. (в прошлом году) до 11 213 руб. за тонну, а на дизельное топливо — с 6800 руб. до 7665 руб. за тонну.

В сентябре 2017 года СМИ писали, что повышение акцизов должно произойти в два этапа — на 50 коп. за литр с 1 января и с 1 июля 2018 года.

Ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в беседе с НСН рассказал о причинах подорожания бензина в России.