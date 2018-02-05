Участок Кожуховской линии от «Некрасовки» до «Косино» могут достроить в 2018 году
Как заявил мэр столицы Сергей Собянин, это одна из самых крупных линий в городе, и речь идёт об огромной стройке.
Первые четыре станции идут от «Некрасовки» до «Косино», ещё пять станций — от «Косино» до «Нижегородской».
«Это два участка, которые позволят соединить Большое подземное метро-кольцо с самыми дальними районами Москвы. Окончания этой стройки ожидают сотни тысяч москвичей», — рассказал Собянин.
Перед строителями стоит задача завершить работы от «Некрасовки» до «Косино» в этом году, а от «Косино» до «Нижегородской» — в следующем.
Как ожидается, Кожуховская линия частично разгрузит Калининскую и Таганско-Краснопресненскую линии.
Ранее Nation News сообщало, что в Москомархитектуре утвердили дизайн новых железнодорожных станций Новохохловская и Остафьево.