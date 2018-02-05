Участок Кожуховской линии от «Некрасовки» до «Косино» могут достроить в 2018 году

Участок Кожуховской линии Московского метрополитена от «Некрасовки» до «Косино» хотят достроить в 2018 году, сообщает kp.ru.

Как заявил мэр столицы Сергей Собянин, это одна из самых крупных линий в городе, и речь идёт об огромной стройке.

Первые четыре станции идут от «Некрасовки» до «Косино», ещё пять станций — от «Косино» до «Нижегородской».

«Это два участка, которые позволят соединить Большое подземное метро-кольцо с самыми дальними районами Москвы. Окончания этой стройки ожидают сотни тысяч москвичей», — рассказал Собянин.

Перед строителями стоит задача завершить работы от «Некрасовки» до «Косино» в этом году, а от «Косино» до «Нижегородской» — в следующем.

Как ожидается, Кожуховская линия частично разгрузит Калининскую и Таганско-Краснопресненскую линии.

Ранее Nation News сообщало, что в Москомархитектуре утвердили дизайн новых железнодорожных станций Новохохловская и Остафьево.