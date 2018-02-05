В Госдуме назвали признаком одичания идею возить российских артистов в клетках на Украине

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Павел Астахов
Первый зампред комитета Госдумы по культуре Елена Драпеко в беседе с RT прокомментировала предложение лидера украинской националистической организации «Братство»* Дмитрия Корчинского возить приезжающих в страну российских артистов в клетках.

«Это признак одичания общества, если они так относятся к людям, любимым украинским народом. Ребята стараются перекричать друг друга: кто предложит более глупый вариант, тот на полголовы выше прыгнул», — сказала Драпеко. 

Ранее лидер украинской националистической организации «Братство»* Дмитрий Корчинский предложил возить российских артистов, приезжающих на Украину, в железных клетках.

* «Братство» — украинская организация, признанная экстремистской и запрещённая на территории России (решение Верховного суда РФ от 17.11.2014).

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