В Госдуме назвали признаком одичания идею возить российских артистов в клетках на Украине
«Это признак одичания общества, если они так относятся к людям, любимым украинским народом. Ребята стараются перекричать друг друга: кто предложит более глупый вариант, тот на полголовы выше прыгнул», — сказала Драпеко.
Ранее лидер украинской националистической организации «Братство»* Дмитрий Корчинский предложил возить российских артистов, приезжающих на Украину, в железных клетках.
* «Братство» — украинская организация, признанная экстремистской и запрещённая на территории России (решение Верховного суда РФ от 17.11.2014).