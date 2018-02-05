В Госдуму внесён проект о конфискации автомобиля за совершение ДТП пьяным водителем
Депутаты предлагают предусмотреть в ч. 1 ст. 104.1 УК положение о конфискации автомобиля или другого транспортного средства, принадлежащего осуждённому за совершение преступления по ст. 264.1.
Как поясняют авторы инициативы, при совершении преступления, предусмотренного данной статьёй, транспортное средство не конфискуется, поэтому возникает риск дальнейших нарушений собственником автомобиля правил дорожного движения.
«С учётом этого представляется необходимым осуществлять конфискацию транспортного средства, с применением которого совершается преступление, предусмотренное ст. 264.1 УК», — отмечают парламентарии.
В 2017 году URA.RU передавало, что в Тюмени появился молодёжный патруль, который совместно с сотрудниками ГИБДД совершает рейды по борьбе с пьяными водителями.