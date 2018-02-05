В ЦИК опровергли слова Грудинина о предоставлении сведений по закрытию иностранных счетов

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В Центральную избирательную комиссию России пока не поступили сведения о закрытии иностранных счетов кандидатом от КПРФ Павлом Грудининым. Об этом сообщил замглавы ЦИК Николай Булаев.

«Мы поставили его в известность, что по двум счетам в Австрии и по двум счетам в Швейцарии у нас нет документов, подтверждающих, что они закрыты. Как вы понимаете, это нарушает закон о выборах президента России и закон о валютном регулировании», — цитирует Булаева РИА Новости.

По его словам, Грудинин обещал принести документы «в тот же день».

«Сегодня понедельник, подтверждающих документов о закрытии этих счетов мы пока не имеем», — добавил замглавы ЦИК.

Ранее Грудинин заявил о предоставлении в ЦИК сведений о закрытии иностранных счетов.

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