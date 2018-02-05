В 2017 году украинцам выдали наибольшее число разрешений на временное проживание в России

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С 2012 года число украинцев, получивших разрешение на временное проживание на территории России, возросло почти в три раза. Об этом свидетельствуют данные МВД России.
В 2017 году украинцам выдали наибольшее число разрешений на временное проживание в России
  • Люди на российско-украинской границе
  • © Владимир Корнев / РИА Новости

Согласно статистике, в 2012 году гражданам Украины было выдано 33 101 разрешение, тогда как в в 2017-м — 96 612.

Таким образом, Украина стала лидером по числу граждан, получивших такие разрешения.

На втором месте в рейтинге идёт Казахстан (45 317 разрешений), следом Таджикистан (40 887), Узбекистан (36 469) и Армения (22 860).

Подробнее — в материале RT.

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