В 2017 году украинцам выдали наибольшее число разрешений на временное проживание в России
С 2012 года число украинцев, получивших разрешение на временное проживание на территории России, возросло почти в три раза. Об этом свидетельствуют данные МВД России.
- Люди на российско-украинской границе
- © Владимир Корнев / РИА Новости
Согласно статистике, в 2012 году гражданам Украины было выдано 33 101 разрешение, тогда как в в 2017-м — 96 612.
Таким образом, Украина стала лидером по числу граждан, получивших такие разрешения.
На втором месте в рейтинге идёт Казахстан (45 317 разрешений), следом Таджикистан (40 887), Узбекистан (36 469) и Армения (22 860).
Подробнее — в материале RT.
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