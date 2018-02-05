Автомобили проекта «Кортеж» будут готовы к инаугурации президента России
«Испытания все прошли. Сейчас уже идёт опытная эксплуатация. Передаём партию (в гараж особого назначения Федеральной службы охраны. — RT)», — заявил Мантуров.
При этом министр отметил, что представительную линию автомобилей не будут показывать публике до церемонии инаугурации президента.
Ранее издание «Газета.Ru» сообщала, что Минпромторг рассчитывает в 2018 году поставить ФСО до 70 автомобилей проекта «Кортеж», предназначенных для первых лиц государства.
В свободной продаже машины появятся с 2019 года.
Выборы главы государства в России пройдут 18 марта 2018 года.