Автомобили проекта «Кортеж» появятся в свободной продаже с 2019 года

Минпромторг рассчитывает поставить ФСО до 70 автомобилей проекта «Кортеж» для первых лиц государства в 2018 году, в свободной продаже машины появятся с 2019 года.

Об этом пишет «Газета.Ru» со ссылкой на главу ведомства Дениса Мантурова.

В ходе IX Гайдаровского форума Мантуров заявил, что в 2019 году начнётся производство и серийные поставки автомобилей проекта «Кортеж».

«Начиная со следующего года, любой желающий сможет заказать и приобрести любую модификацию — хоть «люкс», хоть бронированную», — отметил министр.

В июле 2017 года сообщалось, что российский лидер Владимир Путин протестировал отечественный лимузин — «прототип А», разработанный в рамках проекта «Кортеж».