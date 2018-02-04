Число оставшихся без электричества в Центральной России сократилось до 29,7 тыс.

Из-за неблагоприятных погодных условий в шести субъектах Центрального федерального округа России без электричества остаются 29,7 тыс. жителей. Об этом сообщает Минэнерго России.

«По состоянию на 22:00 без электроснабжения суммарно остаются около 29 700 человек (90,69 МВт)», — говорится в сообщении.

Как отмечается, продолжаются аварийно-восстановительные работы, а также работа по обеспечению резервного электроснабжения.

При этом работы на электросетевых объектах Смоленской области уже завершены.

Ранее сообщалось, что в Центральной России число оставшихся без света жителей превысило 60 тыс.