Минздрав назвал наиболее распространённые виды рака в России в 2016 году

Короткая ссылка
В 2016 году в России самым часто диагностируемым видом онкологического заболевания стал рак органов мочеполовой системы.

Об этом свидетельствуют данные, предоставленные RT в МНИОИ им. П.А. Герцена — филиале ФГБУ «НМИЦ радиологии» Минздрава России. 

Согласно статистике, этот вид рака был выявлен у 24% заболевших мужчин и у 25% женщин.

Рак трахеи, бронхов, лёгкого был диагностирован у 17,6% мужчин и у 3,8% женщин. 

Рак молочной железы является вторым по распространённости среди женщин видом онкологического заболевания. В 2016 году он был выявлен у 21%.

На третьем месте — меланома у женщин (16,4%), рак предстательной железы у мужчин (14%). 

  • © Александр Котов

 

 

Читайте виртуальные журналы RT на русском в Flipboard
Общество
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
Агрегатор новостей 24СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru