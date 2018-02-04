Минздрав назвал наиболее распространённые виды рака в России в 2016 году

В 2016 году в России самым часто диагностируемым видом онкологического заболевания стал рак органов мочеполовой системы.

Об этом свидетельствуют данные, предоставленные RT в МНИОИ им. П.А. Герцена — филиале ФГБУ «НМИЦ радиологии» Минздрава России.

Согласно статистике, этот вид рака был выявлен у 24% заболевших мужчин и у 25% женщин.

Рак трахеи, бронхов, лёгкого был диагностирован у 17,6% мужчин и у 3,8% женщин.

Рак молочной железы является вторым по распространённости среди женщин видом онкологического заболевания. В 2016 году он был выявлен у 21%.

На третьем месте — меланома у женщин (16,4%), рак предстательной железы у мужчин (14%).



