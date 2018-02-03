МЧС: четыре человека спасены при пожаре в жилом доме на юго-востоке Москвы
В жилом доме на юго-востоке Москвы произошёл пожар, сотрудники МЧС спасли от огня четырёх человек. Об этом заявили в пресс-службе ведомства.
- РИА Новости
- © Александр Кряжев
«Спасены с близлежащих этажей четыре человека, из которых один человек — из малоподвижной категории», — приводит сообщение m24.
Пожар возник в квартире, расположенной в доме №16 на улице Маршала Голованова. В 18:17 возгорание было ликвидировано.
Ранее источник сообщил о пожаре в одной из клиник Москвы.
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