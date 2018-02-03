Соседи рассказали о приёмных родителях, подозреваемых в избиении ребёнка в Подмосковье

Опекуны, которые подозреваются в избиении трёхлетнего ребёнка, жили спокойно и не привлекали внимания соседей в Наро‐Фоминском районе Московской области. Об этом телеканалу «360» рассказали местные жители.

Один из соседей сообщил, что мужчина был общительным и спокойным, трудился на своём участке, где делал забор.

«Он забор делал, обшивал всё, такой вроде общительный мужик… Мы же сами всё своими руками делаем. Он... спокойный, разговаривал всё. Я супругу его не знаю. Ну, я вижу, что женщина на машине приезжает и уезжает. Я только с ним лично разговаривал, а так не заходил домой никогда», — заявил он.

По словам другой местной жительницы, опекуны переехали два года назад.

«Они приехали два года тому назад. Купили здесь дом, то есть участок. Не помню, откуда они приехали… Ну, нормальные люди. Что мы с ними, ругаемся?! Да у нас самая лучшая улица!» — сказала она.

Ранее в СК России заявили, что по факту покушения на убийство трёхлетнего ребёнка задержаны его опекуны.