В СК России предложили пересмотреть механизм усыновления детей
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Как сообщает СК, в Москве по факту покушения на убийство трёхлетнего ребёнка задержаны его опекуны — 37-летний мужчина и 33-летняя женщина. Этот случай является не первым в следственной практике, отметили в ведомстве.
«Назревают определённые вопросы к механизму передачи детей в приёмные семьи и системе контроля над ними. Очевидно, что это требует самого серьёзного внимания, детального анализа, совершенствования или переработки действующего порядка», — говорится в сообщении СК, поступившем в распоряжение RT.
Там отметили, что государство взяло на себя обязанность заботиться о детях, оставшихся без попечения родителей, и это «общая забота, которой необходимо уделять исключительное внимание со стороны самых различных органов и инстанций».