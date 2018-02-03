Свыше 500 тысяч человек приняли участие в акции «Россия в моём сердце!» по всей стране

В патриотической акции «Россия в моём сердце!», прошедшей по всей стране, приняли участие более 520 тыс. человек. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

«Более 520 тыс. человек приняли сегодня участие в акции «Россия в моём сердце!», прошедшей в 129 российских городах», — цитирует РИА Новости представителя ведомства.

По её словам, обеспечением правопорядка и безопасности занимались сотрудники органов внутренних дел и военнослужащие Росгвардии.

Ранее сообщалось, что на митинг в поддержку российских спортсменов в центре Москвы пришли более 60 тыс. человек.