В московских аэропортах отменено и задержано более 60 рейсов

В аэропортах Москвы задержано и отменено более 60 рейсов. Об этом свидетельствуют данные сервиса «Яндекс.Расписание».

Отмечается, что в столичных аэропортах задержано и отменено 64 рейса.

По информации на 10:52, в Домодедове 9 рейсов задержано, 15 отменено.

В аэропорту Шереметьево задержано 28 рейсов, во Внукове — 12.

Ранее синоптики предупредили жителей Москвы о выпадении в субботу, 3 февраля, до половины месячной нормы осадков в городе и на территории Московского региона.