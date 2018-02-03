В московских аэропортах отменено и задержано более 60 рейсов
В аэропортах Москвы задержано и отменено более 60 рейсов. Об этом свидетельствуют данные сервиса «Яндекс.Расписание».
- globallookpress.com
- © Leonid Faerberg
Отмечается, что в столичных аэропортах задержано и отменено 64 рейса.
По информации на 10:52, в Домодедове 9 рейсов задержано, 15 отменено.
В аэропорту Шереметьево задержано 28 рейсов, во Внукове — 12.
Ранее синоптики предупредили жителей Москвы о выпадении в субботу, 3 февраля, до половины месячной нормы осадков в городе и на территории Московского региона.
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