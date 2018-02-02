Число случаев заболевания ОРВИ в Москве снизилось на 17%

Короткая ссылка
Число случаев заболевания ОРВИ в Москве с 1 сентября 2017 года по 28 января 2018-го уменьшилось на 17% по сравнению с аналогичным периодом прошлого сезона, сообщают «Известия» со ссылкой на пресс-службу мэра и правительства столицы.

За указанный срок в медицинских учреждениях зарегистрировано 1 277 877 случаев заболевания ОРВИ.

Лабораторно подтверждено 30 случаев гриппа, все — у лиц, не сделавших прививки.

Как отметили в московском правительстве, в настоящее время показатели заболеваемости гриппом и ОРВИ ниже эпидемического порога во всех возрастных группах населения на 30—49%.

Ранее URA.RU сообщало, что в Окружной клинической больнице ХМАО-Югры с 24 января ввели карантин по гриппу и ОРВИ.

Читайте виртуальные журналы RT на русском в Flipboard
Общество
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
Агрегатор новостей 24СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru