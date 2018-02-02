Число случаев заболевания ОРВИ в Москве снизилось на 17%
За указанный срок в медицинских учреждениях зарегистрировано 1 277 877 случаев заболевания ОРВИ.
Лабораторно подтверждено 30 случаев гриппа, все — у лиц, не сделавших прививки.
Как отметили в московском правительстве, в настоящее время показатели заболеваемости гриппом и ОРВИ ниже эпидемического порога во всех возрастных группах населения на 30—49%.
Ранее URA.RU сообщало, что в Окружной клинической больнице ХМАО-Югры с 24 января ввели карантин по гриппу и ОРВИ.