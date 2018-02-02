В Ижевске появится памятник конструктору мотоцикла «Иж»

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На улице Карла Маркса в Ижевске появится памятник конструктору мотоцикла «Иж» Петру Можарову, сообщает интернет-издание «Сусанин». Об этом свидетельствует распоряжение, опубликованное на сайте города.

Именно под руководством Можарова в 1927 году были созданы чертежи, а в 1929-м — изготовлены образцы первых мотоциклов данной модели.

С инициативой увековечить память конструктора выступили члены мотосообщества и музейные работники. Ранее идею установить монумент поддержали около 1,5 тыс. горожан и жителей республики.

Ранее ФАН сообщало, что в Новосибирской области могут установить памятник студенческим отрядам.

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