В Новосибирской области могут установить памятник студенческим отрядам
В Новосибирский области предложили установить памятник студенческим отрядам, сообщает ФАН со ссылкой на пресс-службу региона. С такой инициативой выступил врио губернатора Андрей Травников.
В настоящее время новосибирский региональный штаб студенческих отрядов при содействии областного министерства региональной политики выбирает место для монумента.
«Сегодня поддержка движения студенческих отрядов является одним из приоритетных направлений государственной молодёжной политики», — заявил врио министра региональной политики региона Игорь Яковлев.
Он отметил, что участники студотрядов реализуют крупные всероссийские проекты.
Ранее телеканал «360» сообщал, что Московская областная дума повысила возраст для депутатов молодёжного парламента.
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