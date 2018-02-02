В Удмуртии прогнозируют снегопад и метель в ближайшие дни

Снегопад и метель ожидаются в Удмуртии в ближайшие дни, сообщает интернет-издание «Сусанин» со ссылкой на региональный гидрометцентр.

На дорогах ухудшится видимость, будут заносы и накаты.

С 4 по 6 февраля температура воздуха составит 0...-5 °С. Сильный ветер прогнозируется во второй половине дня в воскресенье и днём в понедельник. В ночь на 5 февраля порывы могут достигать 19—20 м/с.

Ранее URA.RU сообщало, что на Урале водителей-новичков призвали на садиться за руль зимой.