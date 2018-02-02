Более 93% избирательных участков в Кабардино-Балкарии оборудуют видеокамерами и спецтехникой

На президентских выборах в марте 2018 года более 93% избирательных участков в Кабардино-Балкарии оборудуют видеокамерами и специальной техникой, сообщает Inforeactor со ссылкой на заместителя председателя регионального избиркома Муссу Джаппуева.

По его словам, камерами будет оснащено 272 участка. Также на 42 объектах появятся комплексы для обработки избирательных бюллетеней, ещё 14 получат технику для электронного голосования.

В общей сложности в регионе будет работать 354 участка.

Ранее ФАН сообщало, что ЦИК просит активнее информировать жителей небольших городов о президентских выборах.