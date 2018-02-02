Путин возложил цветы на Мамаевом кургане

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Президент России Владимир Путин посетил мемориальный комплекс на Мамаевом кургане, где возложил венок к Вечному огню в Зале славы и почтил память советских воинов минутой молчания.
Путин возложил цветы на Мамаевом кургане
  • Reuters
  • © Maxim Shemetov

Затем Путин прошёл к могиле дважды Героя Советского Союза маршала Василия Чуйкова, где также возложил цветы.

Ранее российский президент Владимир Путин, выступая с речью на торжествах в честь 75-й годовщины победы в Сталинградской битве, заявил, что Россия гордится своей историей и будет идти вперёд, опираясь на этот фундамент.

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