Путин: Россия будет гордиться прошлым и идти только вперёд

Российский президент Владимир Путин, выступая с речью на торжествах в честь 75-й годовщины победы в Сталинградской битве, заявил, что Россия гордится своей историей и будет идти вперёд, опираясь на этот фундамент.

«Защитники Сталинграда, всё поколение победителей совершили не только ратный подвиг. Они передали нам великое наследство: любовь к родине, готовность отстаивать её интересы, быть стойкими перед любыми испытаниями, заботиться о родной стране и работать ради её процветания», — сказал Путин.

По его словам, россияне должны равняться в своих поступках на свершения отцов и дедов, как и они, идти к поставленным целям и добиваться большего, чем уже достигли.

«Мы, безусловно, гордились и будем гордиться тем, что сделано до нас. И, опираясь на этот фундамент, мы будем идти вперёд, только вперёд, будем сильными и честными, будем вести за собой новые поколения, передавать им великие традиции нашего великого народа», — сказал Путин на торжественном мероприятии в честь 75-летия победы в Сталинградской битве.

Президент пожелал здоровья ветеранам и поблагодарил их за победу в Великой Отечественной войне.