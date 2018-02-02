Макфол: героизм советских войск под Сталинградом привёл к перелому хода войны

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Мужество советских войск в Сталинградской битве привело к перелому хода Второй мировой войны. Об этом заявил бывший посол США в России Майкл Макфол.

«Переломный момент во Второй мировой войне наступил благодаря мужеству, стойкости и героизму советских войск в Сталинградской битве. С 75-й годовщиной!» — написал Макфол в Twitter.

Ранее российский лидер Владимир Путин на торжественном мероприятии в честь 75-летия победы в Сталинградской битве заявил, что Россия будет гордиться прошлым и идти только вперёд.

RT вёл прямую трансляцию из Волгограда.

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