В Якутске закрыты все школы из-за роста заболеваемости ОРВИ
Об этом сообщается на сайте управление Роспотребнадзора по республике.
«В связи со сложившейся эпидемиологической ситуацией и данными лабораторного мониторинга, решением городской санитарно-противоэпидемической комиссии от 02.02.2018 года в Якутске приостановлен учебный процесс во всех городских школах», — говорится в сообщении.
Ранее URA.RU сообщало, что в окружной клинической больнице ХМАО-Югры с 24 января ввели карантин по гриппу и ОРВИ.