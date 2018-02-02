В Якутске закрыты все школы из-за роста заболеваемости ОРВИ

В Якутске закрыты все школы города в связи с ростом заболеваемости ОРВИ.

Об этом сообщается на сайте управление Роспотребнадзора по республике.

«В связи со сложившейся эпидемиологической ситуацией и данными лабораторного мониторинга, решением городской санитарно-противоэпидемической комиссии от 02.02.2018 года в Якутске приостановлен учебный процесс во всех городских школах», — говорится в сообщении.

Ранее URA.RU сообщало, что в окружной клинической больнице ХМАО-Югры с 24 января ввели карантин по гриппу и ОРВИ.