Жириновский выступил за переименование Волгограда в Сталинград

Волгограду необходимо дать то название, под которым он вошёл в мировую историю, — Сталинград. Об этом заявил лидер ЛДПР Владимир Жириновский.

«Конечно, ни в коем случае нельзя связывать возвращение названия с самим Сталиным, но так сложилось, что именно под таким именем город стал известен миру», — цитирует Жириновского РИА Новости.

Он отметил, что наиболее предпочтительным вариантом является именно название «Сталинград».

«Не Волгоград, не Царицын, а Сталинград стал символом русского мужества, силы воли, мощи, патриотизма, непобедимости», — подчеркнул глава ЛДПР.

В августе 2016 года ветераны просили изменить название аэропорта Волгоград на Сталинград.

2 февраля 1943 года советские войска завершили разгром группировки вермахта под Сталинградом.