Жириновский выступил за переименование Волгограда в Сталинград
- Владимир Жириновский
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«Конечно, ни в коем случае нельзя связывать возвращение названия с самим Сталиным, но так сложилось, что именно под таким именем город стал известен миру», — цитирует Жириновского РИА Новости.
Он отметил, что наиболее предпочтительным вариантом является именно название «Сталинград».
«Не Волгоград, не Царицын, а Сталинград стал символом русского мужества, силы воли, мощи, патриотизма, непобедимости», — подчеркнул глава ЛДПР.
В августе 2016 года ветераны просили изменить название аэропорта Волгоград на Сталинград.
2 февраля 1943 года советские войска завершили разгром группировки вермахта под Сталинградом.