Жириновский выступил за переименование Волгограда в Сталинград

Короткая ссылка
Волгограду необходимо дать то название, под которым он вошёл в мировую историю, — Сталинград. Об этом заявил лидер ЛДПР Владимир Жириновский.
Жириновский выступил за переименование Волгограда в Сталинград
  • Владимир Жириновский
  • globallookpress.com
  • © Komsomolskaya Pravda

«Конечно, ни в коем случае нельзя связывать возвращение названия с самим Сталиным, но так сложилось, что именно под таким именем город стал известен миру», — цитирует Жириновского РИА Новости.

Он отметил, что наиболее предпочтительным вариантом является именно название «Сталинград».

«Не Волгоград, не Царицын, а Сталинград стал символом русского мужества, силы воли, мощи, патриотизма, непобедимости», — подчеркнул глава ЛДПР.

В августе 2016 года ветераны просили изменить название аэропорта Волгоград на Сталинград.

2 февраля 1943 года советские войска завершили разгром группировки вермахта под Сталинградом.

Подписывайтесь на наш Telegram, чтобы быть в курсе важных новостей.
Общество
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
Агрегатор новостей 24СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru