На Урале сгорел дом деда Бориса Ельцина

В Свердловской области сгорел дом, который принадлежал Игнатию Ельцину — деду первого президента России Бориса Ельцина. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу «Ельцин Центра».

«Сгорел дом деда Ельцина — Игнатия, в селе Басмановском. Никто не пострадал. По нашим данным, пожар произошёл 26 января, нынешние хозяева дома в это время находились в Екатеринбурге», — сообщили в пресс-службе.

По данным местных СМИ, Борис Ельцин родился в указанном доме. Однако в пресс-службе центра отметили, что место рождения Ельцина доподлинно неизвестно.

«Биографы расходятся во мнении, где точно родился Борис Николаевич», — сообщили в «Ельцин Центре».

Отмечается, что к настоящему времени сохранился дом в селе Бутка Свердловской области, где проживали родители Ельцина.

Ранее сообщалось, что в Екатеринбурге возбудили уголовное дело по факту поджога памятника Ельцину.