На Урале сгорел дом деда Бориса Ельцина
«Сгорел дом деда Ельцина — Игнатия, в селе Басмановском. Никто не пострадал. По нашим данным, пожар произошёл 26 января, нынешние хозяева дома в это время находились в Екатеринбурге», — сообщили в пресс-службе.
По данным местных СМИ, Борис Ельцин родился в указанном доме. Однако в пресс-службе центра отметили, что место рождения Ельцина доподлинно неизвестно.
«Биографы расходятся во мнении, где точно родился Борис Николаевич», — сообщили в «Ельцин Центре».
Отмечается, что к настоящему времени сохранился дом в селе Бутка Свердловской области, где проживали родители Ельцина.
Ранее сообщалось, что в Екатеринбурге возбудили уголовное дело по факту поджога памятника Ельцину.