Лидер движения «Волонтёры Победы» рассказала о квесте, посвящённом «Сталинградской битве»

Руководитель всероссийского общественного движения «Волонтёры Победы» Ольга Амельченкова рассказала об историческом квесте «Сталинградская битва», который должен пройти 2 февраля в Волгограде.

«Исторические квесты — это уже традиционный формат работы нашего движения... В этот раз мы общались с участниками Сталинградской битвы, изучали мемуары Якова Федотовича Павлова, старшего сержанта Красной армии, который был защитником легендарного Дома Павлова», — рассказала Амельченкова в разговоре с RT.

По её словам, к созданию исторических квестов также привлекаются представители профессионального сообщества.

«Над «Сталинградской битвой» мы работали вместе с нашим общественным центром и историческим факультетом РГГУ. Для нас очень важно, чтобы квесты были, во-первых, познавательными, а во-вторых, интересными для молодёжи. Когда в 2016 году мы впервые стали проводить квесты, мы ставили себе цель создать и популяризировать новый образовательный формат, который позволит в интерактивной и интересной форме знакомиться со значимыми историческими событиями», — добавила она.

Ранее стало известно, что Министерство обороны России опубликовало исторические документы, приуроченные к 75-й годовщине разгрома фашистских войск в Сталинградской битве в период Великой Отечественной войны.