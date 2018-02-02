Приставы за год взыскали с московских водителей штрафы на 2,5 млрд рублей

Судебные приставы в 2017 году взыскали с москвичей штрафы ГИБДД на сумму почти 2,5 млрд рублей. Об этом сообщили в управлении ФССП по Москве.

«В 2017 году в ходе исполнительных производств судебными приставами завершено фактическим взысканием 2,6 млн штрафов на общую сумму 2,45 млрд рублей», — приводит РИА Новости сообщение ведомства.

Отмечается, что добровольно приставам уплатили только 395 млн рублей.

При этом 2017 год стал рекордным по числу постановлений ГИБДД о взыскании штрафов, направленных приставам.

Так, за год на исполнении ФССП находилось 5,3 млн штрафов на сумму 5,5 млрд рублей.

Ранее СМИ сообщали, что в Госдуме планируют разработать законопроект, который позволит автомобилистам дистанционно отменить штраф с камер наблюдения, выписанный ошибочно.