Приставы за год взыскали с московских водителей штрафы на 2,5 млрд рублей
«В 2017 году в ходе исполнительных производств судебными приставами завершено фактическим взысканием 2,6 млн штрафов на общую сумму 2,45 млрд рублей», — приводит РИА Новости сообщение ведомства.
Отмечается, что добровольно приставам уплатили только 395 млн рублей.
При этом 2017 год стал рекордным по числу постановлений ГИБДД о взыскании штрафов, направленных приставам.
Так, за год на исполнении ФССП находилось 5,3 млн штрафов на сумму 5,5 млрд рублей.
Ранее СМИ сообщали, что в Госдуме планируют разработать законопроект, который позволит автомобилистам дистанционно отменить штраф с камер наблюдения, выписанный ошибочно.