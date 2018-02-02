ФСБ: участники боя у высоты 776 в Чечне были найдены по наводке осуждённых боевиков

Двое участников боя у высоты 776 в Чечне, произошедшего в 2000 году, были найдены по наводке отбывающих наказание боевиков. Об этом сообщила Федеральная служба безопасности (ФСБ) России.

«В ходе опроса девяти участников указанного нападения, отбывающих наказание в местах лишения свободы, были получены показания о ролевом участии Фаизибека Амангазиева и Арслана Валиева в совершённом преступлении», — сообщается в поступившем в распоряжение RT пресс-релизе ФСБ.

Боевики были опознаны по фотографиям и видеосъёмкам. ГСУ СК России по Северному Кавказу возбудило уголовное дело на основании представленных материалов.

Ранее сообщалось, что двоих боевиков, участвовавших в нападении на псковских десантников у высоты 776 в Чечне в 2000 году, приговорили к 15,5 года и 16 годам колонии строгого режима.