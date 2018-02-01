Собянин рассказал о благоустройстве в Москве

Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о благоустройстве в столице, сообщает kp.ru.

По его словам, основное благоустройство исторической части города по программе «Моя улица» завершено.

«На больших благоустроенных улицах можно проводить городские праздники. Например, фестиваль «Путешествие в Рождество» посетили 14,5 млн человек. Если бы не парковки и благоустройство, это было бы невозможно», — отметил Собянин.

По его словам, теперь работы будут перемещаться к окраинам.

Ранее «Дни.ру» сообщало, что в районе ТПУ «Юго-Восточная» в Москве появится зелёная зона.