Собянин рассказал о благоустройстве в Москве

Короткая ссылка
Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о благоустройстве в столице, сообщает kp.ru.

По его словам, основное благоустройство исторической части города по программе «Моя улица» завершено.

«На больших благоустроенных улицах можно проводить городские праздники. Например, фестиваль «Путешествие в Рождество» посетили 14,5 млн человек. Если бы не парковки и благоустройство, это было бы невозможно», — отметил Собянин.

По его словам, теперь работы будут перемещаться к окраинам.

Ранее «Дни.ру» сообщало, что в районе ТПУ «Юго-Восточная» в Москве появится зелёная зона.

Читайте виртуальные журналы RT на русском в Flipboard
Общество
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
Агрегатор новостей 24СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru