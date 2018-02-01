Опрос: большинство горожан довольны обеспечением безопасности в Москве

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Большинство горожан (72%) удовлетворены обеспечением безопасности и правопорядка в Москве, сообщает m24 со ссылкой на пресс-службу столичного Департамента региональной безопасности и противодействия коррупции.

Опрос проходил в декабре 2017 года.

По словам 66% респондентов, Москва — безопасный город для жизни (против 30% в мае 2013-го).

«Значительное число опрашиваемых в последние годы, высказывая свои пожелания по обеспечению безопасности в городе, указывали на необходимость оснащения камерами видеонаблюдения подъездов», — заявил глава департамента Владимир Черников.

По его словам, в настоящее время можно увидеть, как при помощи программы по оснащению жилых домов современными средствами безопасности растёт раскрываемость преступлений, совершённых на придомовых территориях в жилом секторе.

Как отметил Черников, количество преступлений, расследованных с использованием видеозаписей единого центра хранения данных, за 2017 год выросло более чем на 100%.

Ранее телеканал «360» сообщал, что в Московской области появилась новая мини-камера видеофиксации нарушений правил дорожного движения.

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