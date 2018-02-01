Детский омбудсмен рассказала о книгах, которые «даже взрослым показывать страшно»

Короткая ссылка
Уполномоченный по правам ребёнка при президенте России Анна Кузнецова рассказала о современной детской литературе, которую «даже взрослым показывать страшно».

Список такой литературы она озвучила на конференции в Российской государственной детской библиотеке.

«К сожалению, родители порой в книгах наталкиваются на такое… Честно сказать, некоторое я даже озвучить не могу, потому что стыдно говорить, что пишут иногда в детских книгах. Самое приличное из всех — «Куда скачет петушиная лошадь»… Сказка про глаз, который, простите, упал в унитаз. Посмеяться есть над чем, но и задуматься тоже», — цитирует РИА Новости Кузнецову.

Всего в списке детского омбудсмена оказались 16 произведений современной детской литературы.

Ранее портал Nation News сообщал, что в Москве стартовала программа учебных дней в музеях, рассчитанная на школьников с пятого класса.

Подписывайтесь на наш Telegram, чтобы быть в курсе важных новостей.
Общество
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
Агрегатор новостей 24СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru