Детский омбудсмен рассказала о книгах, которые «даже взрослым показывать страшно»

Уполномоченный по правам ребёнка при президенте России Анна Кузнецова рассказала о современной детской литературе, которую «даже взрослым показывать страшно».

Список такой литературы она озвучила на конференции в Российской государственной детской библиотеке.

«К сожалению, родители порой в книгах наталкиваются на такое… Честно сказать, некоторое я даже озвучить не могу, потому что стыдно говорить, что пишут иногда в детских книгах. Самое приличное из всех — «Куда скачет петушиная лошадь»… Сказка про глаз, который, простите, упал в унитаз. Посмеяться есть над чем, но и задуматься тоже», — цитирует РИА Новости Кузнецову.

Всего в списке детского омбудсмена оказались 16 произведений современной детской литературы.

Ранее портал Nation News сообщал, что в Москве стартовала программа учебных дней в музеях, рассчитанная на школьников с пятого класса.